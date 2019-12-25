Троллейбус № 40 на три дня изменит маршрут из-за закрытия участка Богатырского проспекта

На проспекте проведут работы на инженерных сетях.

Работы на инженерных сетях на несколько дней изменят маршрут троллейбусов №40. Как сообщили в пресс-службе Горэлектротранса, с полудня 31 октября до 5 утра 2 ноября полностью закроется троллейбусное движение по Богатырскому проспекту в одном направлении от Гаккелевской улицы до Байконурской.

В связи с этим, троллейбусы №40 проследуют от конечной "Станция метро "Старая Деревня"" по Торфяной дороге, далее по улицам Гаккелевской и Уточкина, проспектам Королева и Коломяжскому, затем по действующей трассе до конечной "Светлановский проспект". В обратном направлении троллейбусы движутся привычным маршрутом.

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Фото: СПб ГУП "Горэлектротранс" / "ВКонтакте"