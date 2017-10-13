В Петербурге с 12 февраля изменится движение троллейбуса №17

Изменения в маршруте связаны с капремонтом.

С 12 февраля в Санкт-Петербурге временно изменится движение троллейбусов, следующих по маршруту №17. Об этом горожан 8 февраля предупреждает пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс".

Троллейбус №17 будет ездить по маршруту от конечной станции "Ул. Костюшко" по ул. Костюшко, ул. Галстяна, Варшавской ул., Краснопутиловской ул., Новоизмайловскому пр., Благодатной ул., Московскому пр., Загородному пр. до конечной станции "Владимирская пл.".

Движение изменится из-за производства работ по капитальному ремонту. Когда они завершатся – не сообщается.

Ранее Piter.tv сообщал, что в Петербурге троллейбус №40 изменит маршрут на несколько дней