Тройной переход в Петербургском метро перевели на особый режим работы

В Петербурге изменился режим работы пересадочного узла "Сенная площадь" – "Садовая" – "Спасская".

В Петербурге изменился режим работы пересадочного узла "Сенная площадь" – "Садовая" – "Спасская". В подземке обещают исправить неудобства к утру среды. Об этом во вторник 20 марта сообщили в пресс-службе метрополитена.

Со станции "Спасская" можно будет перейти только "Садовую". В то время как с "Садовой" — только на "Сенную площадь". Изменения в работе пересадочного узла связали с необходимостью срочного ремонта эскалаторов.

Пассажиров просят изменить маршрут следования и пользоваться другими пересадочными узлами.

На данный момент неизвестно, когда схема пересадки продолжит работать в штатном режиме. Об этом в метрополитене пообещали сообщить дополнительно. В компании надеются, что поломку удастся устранить к утру среды.

Фото: Piter.TV