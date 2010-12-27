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На Парашютной троих узбеков обворовали мигранты из Таджикистана
Сегодня, 13:26
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lesjasap
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На Парашютной троих узбеков обворовали мигранты из Таджикистана

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Мигранты из Таджикистана украли зарплату у троих узбеков на Парашютной улице.

Строители из Узбекистана заявили о собственном похищении и ограблении жителями Таджикистана. Трое мужчин обратились к сотрудникам правоохранительных органов с заявлением на мигрантов из другого государства. 
 
По сообщению потерпевших, около семи часов вечера 12 ноября на них было совершено нападение тремя неизвестными злоумышленниками. Мужчин похитили с парковки гипермаркета на Паратюшной улице. Преступники, угрожая пистолетом, заставили мигрантов сесть в их автомобиль "Киа", а после отвезли на парковку другого магазина. Там грабители забрали у одного из мужчин банковскую карту и сняли с нее 21 тысячу рублей. После этого они доехали с похищенными до “Парнаса” и сняли с карты младшего юноши еще 27 тысяч. 
 
Затем граждане Таджикистана отобрали у последнего мужчины 16 тысяч рублей и мобильный телефон. Ему повезло меньше всех: мужчину ударили по голове и брызнули в лицо из газового баллончика. 
 
Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье за разбой. По информации следствия, преступники заранее имели информацию о том, что жители узбекистана в этот день получали заработную плату. 
Теги: разбой , таджикистан , узбекистан
Категории: Новости СПб

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