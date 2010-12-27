На Парашютной троих узбеков обворовали мигранты из Таджикистана

Мигранты из Таджикистана украли зарплату у троих узбеков на Парашютной улице.

Строители из Узбекистана заявили о собственном похищении и ограблении жителями Таджикистана. Трое мужчин обратились к сотрудникам правоохранительных органов с заявлением на мигрантов из другого государства.

По сообщению потерпевших, около семи часов вечера 12 ноября на них было совершено нападение тремя неизвестными злоумышленниками. Мужчин похитили с парковки гипермаркета на Паратюшной улице. Преступники, угрожая пистолетом, заставили мигрантов сесть в их автомобиль "Киа", а после отвезли на парковку другого магазина. Там грабители забрали у одного из мужчин банковскую карту и сняли с нее 21 тысячу рублей. После этого они доехали с похищенными до “Парнаса” и сняли с карты младшего юноши еще 27 тысяч.

Затем граждане Таджикистана отобрали у последнего мужчины 16 тысяч рублей и мобильный телефон. Ему повезло меньше всех: мужчину ударили по голове и брызнули в лицо из газового баллончика.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье за разбой. По информации следствия, преступники заранее имели информацию о том, что жители узбекистана в этот день получали заработную плату.