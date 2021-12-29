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Трех маленьких девочек без присмотра обнаружили в коммуналке на Васильевском острове
Сегодня, 13:43
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Трех маленьких девочек без присмотра обнаружили в коммуналке на Васильевском острове

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Дети находились совершенно одни, пытались кормить друг друга. Также в комнате находились электрические приборы и окно без фиксации закрытия.

Из коммунальной квартиры в Петербурге забрали троих маленьких детей, рядом с которыми не оказалось родителей. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию 17 января обратилась петербурженка. Она рассказала, что в коммунальной квартире на 16-й линии Васильевского острова постоянно слышны крики. Взрослые громко ругают детей, скандалят и угрожают.

В указанную комнату прибыли полицейские. При этом обнаружили они там лишь трех девочек 6, 2 лет и 2 месяцев. Дети находились совершенно одни, пытались кормить друг друга. Также в комнате находились электрические приборы и окно без фиксации закрытия.

Теперь 34-летней матери и 31-летнему отцу грозит уголовное дело.

Также прокуратура Петербурга проверяет семью, в которой умерла восьмимесячная девочка.

Фото: Piter.tv

Теги: васильевский остров, дети
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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