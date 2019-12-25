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Трое неизвестных забрались на строительные леса Спаса на Крови
Сегодня, 12:21
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Трое неизвестных забрались на строительные леса Спаса на Крови

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Задержанные были доставлены в территориальный отдел полиции.

Сотрудники Росгвардии задержали троих петербуржцев, взобравшихся на храм Воскресения Христова на Крови. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Вечером 20 ноября охранники храма Спаса на Крови, обнаружив, что на здание по строительным лесам взбираются несколько неизвестных, нажали кнопку тревожной сигнализации. Прибывшие Росгвардейцы задержали троих граждан в возрасте 15, 19 и 29 лет, которые самостоятельно спустились вниз.

Задержанные были доставлены в территориальный отдел полиции.

Ранее сотрудники Росгвардии поймали петербуржца, напавшего с ножом на таксиста.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Теги: росгвардия, спас на крови
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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