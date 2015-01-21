Полиция задержала подозреваемых.

Трое мужчин устроили стрельбу у церкви на северо-западе Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

Информация о стрельбе поступила в правоохранительные органы в ночь на 21 июля. Компания молодых людей в возрасте от 27 до 29 лет несколько раз выстрелила в воздух, после чего уехала на автомобилей. На месте происшествия были обнаружены и изъяты светозвуковые гильзы.

Полиция задержала троих подозреваемых. У одного из задержанных при личном досмотре был изъят автомат Калашникова. Его направили на экспертизу. Возбуждено уголовно дело. Подозреваемым может грозить лишение свободы на срок до семи лет.

Ранее мы сообщали, что при стрельбе в баре в Париже погиб один человек.

Видео: YouTube / МВД МЕДИА