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В Металлострое автомобилист сбил на "Пежо" пешехода и сбежал с места ДТП
Сегодня, 8:09
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В Металлострое автомобилист сбил на "Пежо" пешехода и сбежал с места ДТП

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Пострадал также пассажир иномарки.

Во втором часу ночи в четверг, 18 марта, в Металлострое произошло ДТП. Как рассказал в соцсетях очевидец, увидевший аварию и остановившийся помочь, "Пежо" сбил человека на тротуаре.

Как выяснилось, водитель "Пежо" согласился подвезти незнакомого прохожего до Металлостроя за деньги, однако буквально через километр иномарка попала в ДТП без участия других машин. Сбивший пешехода автомобилист сбежал, на место вскоре приехала скорая помощь и ДПС, вызванные второй очевидицей. Отмечается, что случайный попутчик злоумышленника пострадал, однако сотрудники ДПС подозревали его в том, что он является знакомым сбежавшего, и не сразу отпустили к медикам. О состоянии сбитого мужчины ничего не известно.

Официальной информации по поводу ДТП пока не поступало.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург, Леонид Матвеев

Теги: пешеход, пострадавшие, сбили человека
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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