Три троллейбуса изменят свои маршруты на следующей неделе

На Тульской улице будут проводить работы на водопроводе.

В Петербурге на Тульской улице скоро начнутся работы на водопроводе. В связи с этим, закрывыется троллейбусное движение по Тульской улице у Новгородской улицы в одном направлении от Суворовского проспекта. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс".

С 5 утра 9 сентября (воскресенье) до 5 утра 10 сентября (понедельник), с учетом закрытия проспекта Добролюбова, троллейбусы будут следовать:

№7: от к/ст "Таллинская ул." по действующей трассе до Университетской наб., далее по Университетской наб., 1-й и Кадетской линиям В.О., Тучкову мосту, пр. Добролюбова, пер. Талалихина, пер. Нестерова, Съезжинской ул., Большому пр. П.С., Ждановской наб. (обратно: по Ждановской наб., Тучкову мосту, Университетской наб., 1-я и Кадетской линии В.О., Дворцовому мосту, Дворцовому проезду, Невскому пр., мосту Александра Невского, Заневскому пр., Новочеркасскому пр., Таллинской ул.) и по действующей трассе до к/ст "Петровская пл.";

№16: от к/ст "Станция Ручьи" по действующей трассе до к/ст "Пл. Бехтерева" (обратно: по ул. Седова, ул. Книпович, ул. 2-й Луч, ул. Профессора Качалова, пр. Обуховской Обороны, Синопской наб., Херсонской ул., ул. Александра Невского, Невскому пр., мосту Александра Невского, Заневскому пр., Новочеркасскому пр., Комаровскому мосту и по действующей трассе до к/ст "Станция Ручьи").

Также, с часа ночи 10 сентября (понедельник) до 5 утра 12 сентября (среда), троллейбусы будут ходить:

№7: от к/ст "Таллинская ул." по действующей трассе до к/ст "Петровская пл." (обратно: по действующей трассе до Невского пр., далее по мосту Александра Невского, Заневскому пр., Новочеркасскому пр., Таллинской ул.);

№16: от к/ст "Станция Ручьи" по действующей трассе до к/ст "Пл. Бехтерева" (обратно: по ул. Седова, ул. Книпович, ул. 2-й Луч, ул. Профессора Качалова, пр. Обуховской Обороны, Синопской наб., Херсонской ул., ул. Александра Невского, Невскому пр., мосту Александра Невского, Заневскому пр., Новочеркасскому пр., Комаровскому мосту и по действующей трассе до к/ст "Станция Ручьи");

№33: от к/ст "Пр. Солидарности" по действующей трассе Суворовского пр., далее по Суворовскому пр., Лафонской ул., ул. Бонч-Бруевича до к/ст "Тульская ул." (обратно: от к/ст "Тульская ул." по Тульской ул., Суворовскому пр., Невскому пр., мосту Александра Невского, Заневскому пр., Новочеркасскому пр. и по действующей трассе до к/ст "Пр. Солидарности").

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