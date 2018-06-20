У "Старой деревни", "Улицы Дыбенко" и "Шушар" появятся перехватывающие стоянки

На трех автостоянках появится почти 500 машиномест.

Городской центр управления парковками объявил конкурс на проектирование трех перехватывающих автомобильных стоянок. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

На трех автостоянках появится почти 500 машиномест. Располагаться они будут около станций метро "Старая Деревня", "Улица Дыбенко" и строящейся станции "Шушары". Проектирование должно завершиться к декабрю 2019 года. Точные даты возведения перехватывающих парковок станут известны по окончании конкурса и после выделения необходимого бюджетного финансирования.

Сейчас в городе функционирует всего 15 перехватывающих стоянок общей вместимостью более полутора тысяч мест для автомобилей и 262 места – для велосипедов.

В конце 2018 года на Витебском появилась новая перехватывающая парковка.

Фото: "Городской центр управления парковками"