В жестком ДТП с полицейской машиной на Лиговском пострадали три человека

Патрульный автомобиль с мигалками ехал на красный свет.

Вечером в пятницу, 19 марта, на перекрёстке Лиговского проспекта и Воздухоплавательной улицы произошло ДТП с полицейской машиной. Как стало известно Piter.TV, в довольно жесткой аварии оказалось трое пострадавших.

На видео, попавшем в распоряжение нашей редакции, заметно, что полицейский "Хендай" и "Тойота" сталкиваются прямо на перекрестке. Патрульный автомобиль со включенными "мигалками" явно ехал на красный сигнал: можно увидеть, что попутные "Хендаю" машины в тот момент стояли, движение продолжали лишь поворачивающие направо автомобили. Вероятно, водитель "Тойоты" не увидел полицейскую машину или не услышал сирены. Была ли она включена у патрульного автомобиля вообще, пока не установлено.

В результате столкновения полицейскую машину развернуло и вынесло к ограждению, у автомобиля оказался смят правый бок со стороны переднего пассажирского сиденья. Находящегося на этом месте сотрудника полиции деблокировали. Известно, что мужчину госпитализировали с травмой груди, позвоночника и закрытой черепно-мозговой травмой. Второй полицейский тоже пострадал – мужчина получил ушибы грудной клетки и закрытый перелом ключицы. С ушибом грудной клетки госпитализировали и пассажирку "Тойоты".

Мой муж был очевидцем данного проишествия. Стоял на повороте с Витебского на Лиговский. Машина полицейских двигалась по встречной полосе с проблесковыми мигалками, но он не слышал сигнала, машина двигалась на красный свет. Тойоте горел зелёный. Машина полицейских не успела , а водитель Тойоты скорее всего не ожидал что кто то будет нестись по встречной полосе. очевидица

Видео: Piter.TV

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург, Илья Матвеев