Три человека погибли в ДТП в Ульяновске

Авария произошла 21 июля.

После ДТП в Ульяновске с участием водителя муниципального учреждения скончалась женщина. Таким образом, число жертв аварии выросло до трех человек. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.

Авария произошла 21 июля. Предполагается, что водитель "Камаза" нарушил ПДД и не выбрал боковую дистанцию с легковым автомобилем. В результате грузовик задел легковушку и наехал на нее. В аварии погибли мужчина и ребенок, а женщина была госпитализирована. Однако она скончалась 22 июля в больнице.

СУ СК по Ульяновской области расследует уголовное дело. Водитель "Камаза" является работником муниципальной компании "Дорремстрой". Отмечается, что водитель был пьян. В настоящее время предполагаемого виновника аварии поместили в изолятор временного пребывания.

Видео: Telegram / LIFE SHOT