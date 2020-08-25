Смертельное ДТП со спецтехникой в Ленобласти унесло жизни трех человек

Еще двое пострадали.

Вечером 24 августа во Всеволожском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП. Около 22:40 на 18-м километре автодороги "Сортавала" водитель Volkswagen не справился с управлением и врезался в спецтехнику. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и ЛО.

Известно, что на участке, на котором произошла авария, проводились работы по нанесению дорожной разметки согласно утвержденной схеме с выставлением предупреждающих знаков. В результате столкновения двух транспортных средств погибли три человека – водитель Volkswagen и два его пассажира скончались на месте происшествия. Кроме того, двое рабочих получили травмы средней степени тяжести.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы публиковали подробности массовой аварии на КАД.

Видео: Piter.TV