Ночью на Проспекте Обуховской обороны горели три автомобиля

Из людей никто не пострадал.

В Невском районе в ночь на вторник горел легковой автомобиль отечественной марки, огонь опалил и соседние машины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Пожар случился у дома 269 корпус 3 на проспекте Обуховской обороны, горела машина Lada. Огонь был сильный и поэтому опалил и соседние автомобили - Mitsubishi и Hyindai.

О пожаре очевидцы сообщили в 3:21, на место прибыли девять пожарных на двух машинах, огонь потушили в 4:18. К этому часу у Лады сгорел весь моторный отсек. Из людей никто не пострадал.

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Фото: Piter.TV