Третья "дорожная" конференция проходит в Северной столице

Форум продлится с 26-го по 27-е сентября.

Накануне в Петербурге стартовала III международная конференция и экспозиция "Дорожное строительство в России: мосты и искусственные сооружения". В пленарном заседании форума с приветственным словом выступил врио председателя Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Северной столицы Дмитрий Галкаев, – сообщают в пресс-службе ведомства.

В этом году мы приступили к реализации мега-проекта – Большого Смоленского моста. За его возведением наблюдает весь наш город. Новая разводная переправа обеспечит дополнительную транспортную связь на участке от моста Александра Невского до Володарского моста почти для миллиона горожан. Также предусмотрено строительство развязок на обоих берегах. Дмитрий Галкаев, врио председателя Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга

На заседании также обсудили проект Большого Смоленского моста, который в последнее время привлекает к себе все больше внимания. Кроме того участникам и гостям форума и выставки организовали технический тур по объектам строительства в городе.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в ФАС аннулировали результаты конкурса на строительство Дальневосточной развязки Большого Смоленского моста.

Фото: Telegram / Дороги и мосты Петербурга