Социологи изучили настроения россиян, связанные с акциями протеста.

Треть россиян сочли возможными протесты с политическими требованиями. Об этом заявили почти 29% опрошенных специалистам из "Левада-центра". Еще 19% опрошенных заявили, что лично готовы принимать участие в подобных митингах. Около 30% допускают акции с требованиями социально-экономического характера. По данным вопросам участвовать в протестах готовы 25% населения. Однако большинство россиян все же уверены, что подобных мероприятий не будет. Так ответили 66 (по политическим мотивам) и 63% (по социально-экономическим мотивам). Еще 75% не допускают собственного участия в подобных акциях.

Опрос проводился социологами в конце ноября. В общей сложности было опрошено 1,6 тысяч человек. Респондентам больше 18 лет, они проживают в 137 населенных пунктах в 50 регионах страны.

Ранее Piter.tv писал о том, что эксперт прокомментировал опрос о совпадении интересов власти и общества.

