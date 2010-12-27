Жильцов планируют расселить из треснувшего дома на Ремесленной улице

Дом начал трескаться от строительства Серного моста.

Власти Петербурга планируюь расселить дом на Ремесленной улице, который треснул от строительства Серного моста.

В комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) сообщили, что до конца апреля здание будет обследовано на предмет соответствия техническим и санитарным нормам.

По результатам обследования состоится заседание районной межведомственной комиссии, на котором будет рассмотрен вопрос о пригодности/непригодности указанных жилых помещений для проживания. В случае признания жилых помещений, расположенных по адресу: Ремесленная ул., 5, непригодными для проживания, необходимый пакет документов будет направлен в Жилищный комитет Санкт-Петербурга в целях осуществления процедуры расселения. Заявили в комитете

Это касается 14 квартир, которые ближе всего к шуму от моста. Если окажется, что жалобы жителей, которые уже давно высказывают недовольство стройкой, оправдаются, то их расселят в другие дома.

Фото: Baltphoto / Андрей Пронин