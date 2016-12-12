Тренера Приморского океанариума уволят за рукоприкладство к моржу

За физическое насилие над животным тренер Приморского океанариума лишился места работы.

Руководство Приморского океанариума сообщает, что принято решение об увольнении тренера, который ударил моржа. Инцидент произошел после субботнего утреннего выступления.

Сообщается, что морж Миша шел мимо бассейна, в котором плавали морские котики и решил с ними поплавать Животное могло весом собственного тела раздавить водоплавающих, поэтому тренеру нужно было отогнать Мишу от них. Сотрудник применил грубую физическую силу, нарушив профессиональную этику. В результате побоев морж не получил травм. Он продолжает участие в выступлениях.

Накануне сообщалось о том, что во время избиения животного тренер находился в состоянии алкогольного опьянения, но эту информацию опровергли.

Напомним, что недавно в том же океанариуме погибла белуха, которая запуталась в снастях, которые по непонятной причине оказались в вольере на открытой воде.