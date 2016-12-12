Тренера Приморского океанариума уволят за рукоприкладство к моржу

Руководство Приморского океанариума сообщает, что принято решение об увольнении тренера, который ударил моржа. Инцидент произошел после субботнего утреннего выступления.
Сообщается, что морж Миша шел мимо бассейна, в котором плавали морские котики и решил с ними поплавать Животное могло весом собственного тела раздавить водоплавающих, поэтому тренеру нужно было отогнать Мишу от них. Сотрудник применил грубую физическую силу, нарушив профессиональную этику. В результате побоев морж не получил травм. Он продолжает участие в выступлениях.
Накануне сообщалось о том, что во время избиения животного тренер находился в состоянии алкогольного опьянения, но эту информацию опровергли.
Напомним, что недавно в том же океанариуме погибла белуха, которая запуталась в снастях, которые по непонятной причине оказались в вольере на открытой воде.