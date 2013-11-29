Тренера Алексея Мишина с 80-летием поздравил губернатор Петербурга

В Смольном напомнили о том, что Мишину вручена Почетная грамота губернатора.

Заслуженный тренер по фигурному катанию Алексей Мишин 8 марта отмечает юбилей – 80 лет. В честь этого с поздравлением в адрес прославленного специалиста выступил губернатор города Александр Беглов. Он напомнил, что благодаря педагогическому дару Мишина раскрылся талант целой плеяды фигуристов, ставших гордостью города и страны. Сейчас свое мастерство Мишин передает уже новому поколению фигуристов, сообщает текст поздравления пресс-служба правительства Петербурга.

В Смольном напомнили о том, что Мишину вручена Почетная грамота губернатора.

Накануне, 6 марта, в честь юбилея знаменитого тренера в СК "Юбилейный" прошло ледовое шоу. Со своим номером выступил сын фигуриста Евгения Плющенко Александр, известный в Сети под псевдонимом Гном Гномыч, которым его "наградила" его мама, продюсер Яна Рудковская.

Фото: Piter.tv (архив)