Трем многоквартирным домам в Тюменской области грозит подтопление

Александр Моор посетил с рабочим визитом территории, находящиеся в опасной ситуации из-за паводка.

Трем многоквартирным домам в поселке Плодопитомник около российского города Ишим в Тюменской области грозит подтопление. Соответствующее заявление сделал в собственном Telegram-канале губернатор региона Александр Моор. Чиновник заметил, что добровольцы, сотрудники экстренных служб занимаются защитой зданий при помощи мешков.

Нахожусь в поселке Плодопитомник. Вода очень быстро прибывает. Есть три многоквартирных дома, которым грозит подтопление. Александр Моор, глава региона

Напомним, что к утру субботы, 20 апреля, уровень воды в реке Ишим превысил критическую отметку. Речь идет об уровне в 911 сантиметров. За последние сутки вода поднялась на 221 сантиметр. Режим чрезвычайной ситуациииз-за весеннего паводка введен местными властями с 8 апреля. Превышение исторических максимумов ожидается также в реке Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом потоков на поймы рек в Тюсменской оьласти ожидается к 20 апреля, а пик придется на период с 23 по 25 апреля. Из населенных пунктов, которым грозит подтопление, в настоящее время специалистами эвакуированы 2,2 тысячи человек.

В Тюменской области растет вероятность прорыва дамб из-за паводка.

Фото и видео: Telegram / Александр Моор