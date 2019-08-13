Вышел первый трейлер фильма Сарика Андреасяна "Робо"

Робо озвучил Сергей Безруков. В кинотеатрах фильм покажут 31 октября.

В Сети опубликовали трейлер семейной комедии Сарика Андреасяна "Робо". В фильме рассказывается о дружбе 12-летнего мальчика Мити Привалова и робота-спасателя.

По сюжету фильма, родители Мити инженеры-робототехники. Они хотят, чтобы сын пошел по их стопам, но мальчику больше нравится рисовать. Поддержку ребенок находит у созданного родителями робота-спасателя А-112 или просто Робо, как его назвал сам Митя. Обоих героев ждут необычные приключения.

Робо озвучил Сергей Безруков. В кинотеатрах фильм покажут 31 октября.

Несколько лет назад Сарик Андреасян дал совет всем начинающим режиссерам.

Видео: YouTube/ Центральное Партнерство