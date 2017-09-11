Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Культура Кино
Сегодня, 18:26
0
Shdaria
16
Код вставки плеера

В сети появился трейлер долгожданной части "Пятьдесят оттенков свободы"

0
 
 

В феврале 2018 года состоится премьера фильма "Пятьдесят оттенков свободы".

В интернете опубликовали трейлер фильма "Пятьдесят оттенков свободы", который станет экранизацией третьей части трилогии Э. Л. Джеймс.

В трейлере показана свадьба  Анастейши Стил и Кристина Грея, которых играют Дакоты Джонсон и Джейми Дорнан. В конце видеоролика показана стрельба, а также взятие Анастейши в заложники. Увидеть экранизацию зрители смогут в следующем году, по традиции, в феврале.

Напомним, что первая часть фильма вышла в 2015 году, кассовые сборы превысили 570 млн. долларов. В текущем году, в феврале, большое количество зрителей посмотрело картину "На пятьдесят оттенков темнее", этот фильм собрал более 387 млн. долларов. 

Премьера "Пятьдесят оттенков свободы" удастся посмотреть уже 8 февраля. 

Видео: Youtube - Fifty Shades

Теги: анастейша фильм , кино , новости культура , премьера фильма , пятьдесят оттенков свободы , пятьдесят оттенков серого 3 часть
Категории: Лента новостей Культура Кино

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5