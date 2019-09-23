Опубликован трейлер фильма Юрия Быкова "Сторож"

Премьера картины запланирована на 24 октября 2019.

Режиссёр "Майора" и "Дурака" Юрий Быков представил новый тизер своей картины "Сторож", в которой постановщик сыграл одну из главных ролей.

Сюжет картины повествует о 40-летнем стороже Владе, который охраняет старый санаторий. Герой сам выбрал такую жизнь, чтобы отдалится от людей. Однажды ночью в санатории появляется супружеская пара — Вера и Стас, который скрываются от бывших друзей и партнеров мужчины. Влад решает им помочь, однако его прошлое и новое знакомство могут обернуться большой трагедией.

Помимо самого Быкова, в картине сыграли Владислав Абашин, с который режиссерам работал над "Заводом", а также Алла Юганова. Премьера "Сторожа" запланирована на 24 октября 2019.

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Видео: Кинопоиск