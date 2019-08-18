Вышел трейлер фильма "Игра Ганнибала" с Генри Кавиллом

Премьера картины намечена на 15 августа 2019.

В сети появился трейлер боевика " Номис" с Генри Кавиллом ("Супермен", "Ведьмак") в главной роли. Премьера картины намечена на 15 августа 2019.

В центре сюжета история двух напарников-полицейских Маршалла и Купера, которые расследуют преступления в интернете. Оперативники выходят на след очень изощрённого киберманьяка. Ситуация сильно обостряется, когда жена самого Маршалла пропадает.

Режиссером фильма выступил дебютант Дэвид Рэймонд. Помимо Кавилла в картине также сыграли Александра Даддарио, Минка Келли, Стэнли Туччи, Нэйтан Филлион, Бен Кингсли, Сара Томпсон и другие.

Видео: YouTube/iVideos