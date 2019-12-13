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Вышел первый трейлер фильма "Стрельцов" с Петровым в главной роли

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Режиссером нового фильма стал Илья Учитель ("Огни большой деревни").

В пятницу, 13 декабря, состоялась премьера первого трейлера фильма, посвященному легендарному футболисту московского "Торпедо" Эдуарду Стрельцову. Его образ воплотил на экране актер Александр Петров.

В прокат фильм выйдет 16 апреля 2020 года. 

Центр сюжета фильма – история популярного нападающего, карьеру которого сломало тюремное заключение.

Ранее Александр Петров дал интервью Piter.TV перед прокатом фильма "Текст". Саму рецензию на фильм можно прочитать здесь.

Видео: YouTube / Централ Партнершип

Теги: александр петров, кино, стрельцов, футбол
Категории: Лента новостей, Новости России, Культура, Кино,

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