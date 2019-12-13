Вышел первый трейлер фильма "Стрельцов" с Петровым в главной роли

В пятницу, 13 декабря, состоялась премьера первого трейлера фильма, посвященному легендарному футболисту московского "Торпедо" Эдуарду Стрельцову. Его образ воплотил на экране актер Александр Петров.
В прокат фильм выйдет 16 апреля 2020 года.
Центр сюжета фильма – история популярного нападающего, карьеру которого сломало тюремное заключение.
Ранее Александр Петров дал интервью Piter.TV перед прокатом фильма "Текст". Саму рецензию на фильм можно прочитать здесь.
Видео: YouTube / Централ Партнершип
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