Вышел дублированный трейлер "Страшных историй для рассказа в темноте" от Гильермо дель Торо

В сети появился дублированный трейлер предстоящего фильма ужасов "Страшные истории для рассказа в темноте", в основу которого легли книга писателей Элвина Шварца и Стивена Гаммелла.
По сюжету картины подростки находят таинственную книгу, в которой рассказывается о жутких монстрах. Со временем истории со страниц кочуют в реальную жизнь, и героям предстоит разгадать тайну страшной находки.
Картину снял режиссер фильма "Демон внутри" Андре Овредал. Главные роли в фильме сыграли Зои Маргарет, Коллетти Майкл, Гарза Гэбриел, Раш Остин, Абрамс Дин Норрис и другие.
Продюсером и сценаристом фильма выступил оскароносный режиссер "Хэлбоя" и "Багрового Пика" Гильермо дель Торо. Премьера ленты в России запланирована на 8 августа.
Видео: Ютуб/ iVideos
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