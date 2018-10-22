  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:08
115
Rybka123
Код вставки плеера

Вышел дублированный трейлер "Страшных историй для рассказа в темноте" от Гильермо дель Торо

0 0

Премьера ленты в России запланирована на 8 августа.

В сети появился дублированный трейлер предстоящего фильма ужасов "Страшные истории для рассказа в темноте", в основу которого легли книга писателей Элвина Шварца и Стивена Гаммелла.

По сюжету картины подростки находят таинственную книгу, в которой рассказывается о жутких монстрах. Со временем истории со страниц кочуют в реальную жизнь, и героям предстоит разгадать тайну страшной находки.

Картину снял режиссер фильма "Демон внутри"  Андре Овредал. Главные роли в фильме сыграли Зои Маргарет, Коллетти Майкл, Гарза Гэбриел, Раш Остин, Абрамс Дин Норрис и другие. 

Продюсером и сценаристом фильма выступил оскароносный режиссер "Хэлбоя" и "Багрового Пика" Гильермо дель Торо. Премьера ленты в России запланирована на 8 августа.
Видео: Ютуб/ iVideos

Теги: гильермо дель торо, страшных истории для рассказа в темноте
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии