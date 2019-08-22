Вышел трейлер фильма "Сиротский Бруклин", снятого Эдвардом Нортоном

WBRussia Премьера картины в России запланирована на 5 декабря 2019 года.

В сети появился трейлер криминальной драмы "Сиротский Бруклин" ("Motherless Brooklyn") - второго фильма, снятого актером Эдвардом Нортом. Ролик был опубликован на официальном ютуб-канале студии "WBRussia".

В основу картины лег одноименный роман Джонатана Летема про частного детектива с синдромом Туретта. По сюжету картины четверо сирот, включая главного героя в исполнении Нортона, слепо преданы своему покровителю, мошеннику-детективу Фрэнку Минне, вытащившему их из приюта. После смерти своего друга, ему предстоит расследовать таинственное убийство.

Помимо Нортона главные роли в картине исполнили Брюс Уиллис, Уиллем Дефо, Итан Сапли, Лесли Манн, Гугу Эмбата-Ро и другие. Премьера картины в России запланирована на 5 декабря 2019 года.

Видео: YouTube/WBRussia