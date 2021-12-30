На "Ленфильме" появились новые локации панорамы "Пропавшие в кинохронике"

Панораму должны открыть в первой половине 2022 года.

В пятом павильоне "Ленфильма" продолжают работать над созданием панорамы, посвященной событиям Великой Отечественной войны. Ее создает творческая мастерская "Невский баталист". "Петербургский дневник" рассказал, какие новые локации появились на киностудии.

Панораму назвали "Пропавшие в кинохронике". Путь начинается в 1990-х годах. Посетители окажутся на дачном участке, на котором поисковики обнаружили останки павших в войну красноармейцев и далее перейдут к самим событиям.

Одной из новых локаций станет воссозданный католический костел в одной из областей Белоруссии. В храме размещается партизанский госпиталь. В этом эпизоде боль и ужас от войны смешивается с надеждой на скорую победу и окончание войны. Время действия — конец 1943 года. На панораме представлены и реальные исторические личности, например, женщина-оператор Мария Сухова.

Еще одна новая локация – "Возвращение на Родину". Она представляет собой железнодорожный вокзал и два года. Это уже другое время, послевоенное – 1946 год. Фронтовики возвращаются героями с войны.

Эпизоды сопровождаются звуковыми эффектами, аудиогидом, что позволяет максимально погрузится в тот период. В одной из финальных локаций зрители станут свидетелями Нюрнбергского процесса.

Фото: ВКонтакте / Невский баталист