Трёхмерная панорама "Память говорит. Дорога через войну"

Организаторы воссоздали события 1941-1945 годов. Дорога берёт свой путь от деревни под Брянском, далее идет через окопы Лужского рубежа и тульские заводы на берег Волги, в Сталинград и приводит на крышу Рейхстага в 1945 году. На протяжении всего пути зрители буквально погружаются в события тех лет. В панораму входят полноразмерные макеты самолётов, танков и артиллерии, которые можно даже потрогать.
Место: Общественное пространство "Севкабель Порт" (Кожевенная линия, д. 40)
Цена: 100-200 рублей
Возрастное ограничение: 6+
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все