Трех участников СВО наградили посмертно в Петербурге

Награды получили их родственники.

Губернатор Петербурга Александр Беглов вручил награды родственникам трех военных, погибших в ходе СВО. Об этом сообщили в Смольном сегодня, 2 августа.

Звания Героя России и медали Золотая Звезда посмертно удостоен старший лейтенант Алексей Пащенко. Посмертно награждены орденом Мужества Михаил Яковлев и медалью "За отвагу" – Алексей Макаров.

В сообщении отмечается, что группа Пащенко "обнаружила и уничтожила замаскированные позиции противника – 30 человек, танк, расчет ПТУР и крупнокалиберные пулеметы". Старший лейтенант был ранен и остался прикрывать отход группы, чем вызвал на себя огонь.

Фото: Смольный