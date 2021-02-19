Травматолог рассказал, как обезопасить себя от травм в период гололеда

В зимний период количество травм увеличивается в 2-3 раза. Многие из них можно избежать.

Травматолог и ортопед Василий Трубин объяснил, как можно предотвратить травмы во время гололеда. По его мнению, самое важное – быть внимательным, для этого необходимо соблюдать режим сна. Кроме того, существуют специальные техники падения, травматолог назвал несколько из них .

Должна быть специальная обувь в зимнее время, прорезиненная подошва с хорошим протектором. Кто-то считает, что возможно научить потенциального пациента правильно падать, если ребенка и молодого человека можно научить, то как научить старушку? Техники падения существуют, как профилактику травматизма их можно использовать. Обязательно стараться падать на бок, втянуть голову, шею, чтобы не получить черепно-мозговую травму, что тоже часто зимой случается. Василий Трубин, травматолог, ортопед клиники "Скандинавия"

Ранее мы рассказывали о самых популярных зимних травмах и о том, как коронавирус повлиял на количество травм в Петербурге.

Видео: Piter.TV

