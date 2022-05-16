Траты петербуржцев на ювелирные изделия составили 15,8 млрд рублей с начала года

Таким образом, горожане стали первыми в рейтинге наиболее активных покупателей данной продукции среди регионов Северо-Запада.

В период с января по сентябрь текущего года жители города на Неве потратили 15,8 млрд рублей на покупку ювелирных украшений. Об этом свидетельствуют данные Аналитического центра SOKOLOV.

Таким образом, петербуржцы стали первыми в рейтинге наиболее активных покупателей данной продукции среди регионов Северо-Запада. На втором месте оказалась Калининградская область, жители которой за девять месяцев 2023 года купили ювелирных украшений на 2,56 млрд рублей. Замыкает тройку лидеров Мурманская область с показателями в 1,44 млрд рублей.

По словам рассказала руководитель Аналитического центра SOKOLOV Алины Колпаковой, число желающих приобрести ювелирную продукцию возросло за счёт сегмента онлайн-продаж. Доля этого сегмента возросла 19% до 23% и составила 50 млрд рублей. Прирост продаж на маркетплейсах и вовсе составил 95%. Также на рынок оказал влияние рост цен на золото в рублевом эквиваленте: учётная стоимость, которую установил Центробанк, увеличилась с начала года на 40%. По итогам года рост рынка должен составить около 12-15%, спрогнозировала эксперт.

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