Трассу А-120 в Ленобласти передали в собственность государству

Помимо этого, Ленинградская область хочет передать в собственность государству еще 2 региональные трассы: "Лодейное Поле — Вытегра" и "Зуево — Новая Ладога".

Ленинградская область передала в федеральную собственность трассу А-120 "Магистральная" ("Северное полукольцо"), соединяющую дороги А-181 "Скандинавия", А-121 "Сортавала" и Р-21 "Кола". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Эта передача поспособствует предпроектной проработке по возможному соединению Северного и Южного полуколец с последующим объединением в одну дорогу. Это поможет сделать еще одну дорогу, аналогичную КАД. Переданный отрезок дороги составляет 122 километра, ежедневно по нему проезжают более 30 тысяч автомобилей. Большую часть составляют большегрузы.

Помимо этого, Ленинградская область хочет передать в собственность государству еще 2 региональные трассы: "Лодейное Поле — Вытегра" и "Зуево — Новая Ладога".

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Фото: pixabay.com