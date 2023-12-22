Транспортная реформа в Ленобласти стартует с 1 февраля

В рамках реформы будет пересмотрено функционирование 90 автобусных маршрутов, которые охватывают пассажирские перевозки в пределах 50 км от границы с Петербургом.

С 1 февраля 2024 года в Ленобласти начнется реализация транспортной реформы. Такое заявление сделал председатель регионального транспортного комитета Михаил Присяжнюк на пресс-конференции.

В рамках реформы будет пересмотрено функционирование 90 автобусных маршрутов, которые охватывают пассажирские перевозки в пределах 50 км от границы с Петербургом. Планируется обновить примерно 450 транспортных средств. Важным элементом изменений станет оснащение автобусов интеллектуальной видеосистемой, которая будет передавать информацию о пассажиропотоке в режиме реального времени специалистам транспортного комитета.

Также перевозчикам предлагается установить на маршрутах современные средства безналичной оплаты проезда в виде стационарных валидаторов. Процедуры конкурса и отбора перевозчиков для маршрутов запланированы на январь-февраль. Все автобусы должны быть закуплены и введены в эксплуатацию к началу 2025 года.

Присяжнюк также отметил увеличение популярности выборгского направления на железнодорожном транспорте. Он подчеркнул, что все льготы, действующие при использовании общественного транспорта в регионе, будут сохранены в полном объёме.

Ранее мы сообщили о том, что проезд между проспектом Большевиков и Кудрово закроют на время строительства транспортной развязки.

Фото: Правительство Ленобласти