Трамвайное движение на Лиговском не закроют

Ранее трамвайное сообщение на данном участке хотели закрыть на период с 4 до 6 апреля.

В пятницу, 3 апреля, стало известно о том, что трамвайное движение на Лиговском продолжит работу в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс".

"За оперативной информацией об изменениях в расписании движения также можно следить на официальном сайте", —отметили в ведомстве.

Напоним, что ранее СПб ГУП "Горэлектротранс" заявил о намерении закрыть трамвайное сообщение на данном участке на период с 4 до 6 апреля. Ограничения были связаны с производством ремонтных работ.

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Фото:Piter.TV