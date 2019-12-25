Трамвайное движение на Лиговском не закроют

В пятницу, 3 апреля, стало известно о том, что трамвайное движение на Лиговском продолжит работу в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс".
"За оперативной информацией об изменениях в расписании движения также можно следить на официальном сайте",
—отметили в ведомстве.
Напоним, что ранее СПб ГУП "Горэлектротранс" заявил о намерении закрыть трамвайное сообщение на данном участке на период с 4 до 6 апреля. Ограничения были связаны с производством ремонтных работ.
Ранее мы сообщали о том, что петербургский метрополитен опубликовал видео установки мемориальной доски в память о жертвах теракта.
Фото:Piter.TV
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