В трамвайном парке Петербурга появятся трехсекционные составы на 50 пассажиров

СПбГУП "Горэлектротранс" планирует потратить на покупку транспорта 467,69 млн рублей.

В трамвайном парке Петербурга появятся новые трамваи на 50 пассажиров. СПбГУП "Горэлектротранс" потратить на покупку транспорта 467,69 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Отмечается, что это будут трехсекционные составы одностороннего движения длиной 28 м и шириной — 2,5 м. Транспорт будет оснащен навигационной системой ГЛОНАСС, Wi-Fi, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, системами видеорегистрации и информирования, электронными табло. Победителя аукциона определят 20 сентября 2018 года.

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