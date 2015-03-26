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В трамвайном парке Петербурга появятся трехсекционные составы на 50 пассажиров
Сегодня, 14:54
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Alena_Zinovieva
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В трамвайном парке Петербурга появятся трехсекционные составы на 50 пассажиров

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СПбГУП "Горэлектротранс" планирует потратить на покупку транспорта 467,69 млн рублей.

В трамвайном парке Петербурга появятся новые трамваи на 50 пассажиров. СПбГУП "Горэлектротранс" потратить на покупку транспорта 467,69 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Отмечается, что это будут трехсекционные составы одностороннего движения длиной 28 м и шириной — 2,5 м. Транспорт будет оснащен навигационной системой ГЛОНАСС, Wi-Fi, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, системами видеорегистрации и информирования, электронными табло. Победителя аукциона определят 20 сентября 2018 года.

Ранее мы писали, что из-за дорожных работ троллейбус №6 изменит маршрут на два уикенда.

Фото: pixabay.com

Теги: новые трамваи , спбгуп горэлектротранс , трамвайный парк
Категории: Новости СПб Лента новостей

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