Трамваи № № 20, 21, 40 свернули с пути

В связи с невозможностью проезда по проспекту Энгельса у Новороссийского проспекта временно изменены трассы трамвайных маршрутов.

В Петербурге свернут с привычного пути трамваи №№ 20, 21, 40. Об этом сообщили в пресс-службе "Организатора перевозок".

Трамвайные маршруты были изменены временно. Проезд перекрыли по проспекту Энгельса у Новороссийского проспекта.

Трамвай № 20 направлен от конечной остановки "Проспект Культуры" по действующей трассе до 2-го Муринского проспекта, далее по 2-му Муринскому проспекту, Политехнической улице, 1-му Муринскому проспекту, далее по действующей трассе.

Трамвай № 21 направлен от остановки "Придорожная аллея" по действующей трассе до 2-го Муринского проспекта, далее по 2-му Муринскому проспекту, Политехнической улице, 1-му Муринскому проспекту, Большому Сампсониевскому проспекту, далее по действующей трассе.

Трамвай № 40 направлен от остановки "Тихорецкий проспект" по Политехнической улице, 1-му Муринскому проспекту, Большому Сампсониевскому проспекту, далее по действующей трассе.

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Фото: Piter.tv