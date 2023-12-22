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Трамваи № № 20, 21, 40 свернули с пути
Сегодня, 13:31
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Трамваи № № 20, 21, 40 свернули с пути

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В связи с невозможностью проезда по проспекту Энгельса у Новороссийского проспекта временно изменены трассы трамвайных маршрутов.

В Петербурге свернут с привычного пути трамваи №№ 20, 21, 40. Об этом сообщили в пресс-службе "Организатора перевозок". 

Трамвайные маршруты были изменены временно. Проезд перекрыли  по проспекту Энгельса у Новороссийского проспекта. 

Трамвай № 20 направлен от конечной остановки "Проспект Культуры" по действующей трассе до 2-го Муринского проспекта, далее по 2-му Муринскому проспекту, Политехнической улице, 1-му Муринскому проспекту, далее по действующей трассе.

Трамвай № 21 направлен от остановки "Придорожная аллея" по действующей трассе до 2-го Муринского проспекта, далее по 2-му Муринскому проспекту, Политехнической улице, 1-му Муринскому проспекту, Большому Сампсониевскому проспекту, далее по действующей трассе.

Трамвай № 40 направлен от остановки "Тихорецкий проспект" по Политехнической улице, 1-му Муринскому проспекту, Большому Сампсониевскому проспекту, далее по действующей трассе.

Ранее мы писали, что на ЗСД во время снегопада высыпали 250 тонн реагентов.

Фото: Piter.tv

Теги: пассажиры, трамваи, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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