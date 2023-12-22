На ЗСД во время снегопада высыпали 250 тонн реагентов

На ЗСД в Петербурге 3 апреля во время снежной бури высыпали 250 тонн реагентов. Об этом сообщили в группе внутригородской скоростной платной магистрали в соцсети "ВКонтакте".
Диспетчерам системы управления дорожным движением пришлось в особо сложные периоды выводить на знаки переменной информации дополнительные ограничения скорости, вплоть до 60 километров в час.
Пресс-служба ЗСД
Самосвалы провели превентивную уборку проезжей части. На дорогу вышли 30 тяжелых машин. Асфальты покрыли противогололедным средством. Водителей попросили быть внимательными и осторожными за рулем.
Ранее стало известно, когда в Петербурге откроют станцию метро "Горный институт".
Фото: ВКонтакте / ЗСД
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