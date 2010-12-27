Трамваи №16, №41 поменяют маршрут

В связи с дорожными работами на улицах города трамвайное движение закроют на перекрестке по набережной Обводного канала у Старо-Петергофского проспекта.

Городские трамваи № 16, № 41 изменят маршруты. Данную информацию сообщили в пресс-службе ГУП "Горэлектротранс".

В связи с дорожными работами на улицах города трамвайное движение закроют на перекрестке по набережной Обводного канала у Старо-Петергофского проспекта. Эта мера продлится с часа ночи 29 апреля до 5 утра 2 мая.

Трамвай №16 отправится от остановки "Карбюраторный завод" и будет двигаться до конечной станции "площадь Тургенева". 41 – й трамвай начнет свой путь от станции "Ленинградский Электромеханический завод" и поедет по действующей трассе до Оборонной улицы.

По набережной Обводного канала от Старо-Петергофского проспекта до Лифляндской улицы трамваи будут ходить в ночное время по следующему расписанию:

с 05:00 02 мая до 05:00 10 мая 2018

с 23:00 10 мая до 05:00 11 мая 2018

с 23:00 11 мая до 05:00 12 мая 2018

с 23:00 12 мая до 05:00 13 мая 2018

с 23:00 13 мая до 05:00 14 мая 2018

Фото: Горэлектротранс.