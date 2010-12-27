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Трамваи №16, №41 поменяют маршрут
Сегодня, 17:35
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alexandra08
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Трамваи №16, №41 поменяют маршрут

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В связи с  дорожными  работами на улицах города трамвайное движение закроют на перекрестке по набережной Обводного канала у Старо-Петергофского проспекта.

Городские трамваи № 16, № 41 изменят маршруты. Данную информацию сообщили в пресс-службе ГУП "Горэлектротранс".

В связи с  дорожными  работами на улицах города трамвайное движение закроют на перекрестке по набережной Обводного канала у Старо-Петергофского проспекта.  Эта мера продлится  с часа ночи 29 апреля до 5 утра 2 мая.

Трамвай №16 отправится от остановки "Карбюраторный завод" и будет двигаться до конечной станции  "площадь Тургенева".  41 – й  трамвай начнет свой путь от станции "Ленинградский Электромеханический завод"  и поедет по действующей трассе до  Оборонной улицы.

По набережной Обводного канала от Старо-Петергофского проспекта до Лифляндской улицы трамваи будут ходить в ночное время по следующему расписанию:

с 05:00 02 мая до 05:00 10 мая 2018

с 23:00 10 мая до 05:00 11 мая 2018

с 23:00 11 мая до 05:00 12 мая 2018

с 23:00 12 мая до 05:00 13 мая 2018

с 23:00 13 мая до 05:00 14 мая 2018

Фото: Горэлектротранс.

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Категории: Новости СПб

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