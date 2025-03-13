Глава США напомнил о том, что страны-члены НАТО финансирует ВСУ.

НАТО потратила огромное количество денег на вооруженное противостояние с Россией. Соответствующее заявление сделал американский президент-республиканец Дональд Трамп в ходе рабочей встречи в Белом доме с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином. По утверждению лидера принимающей страны, во время своего первого президентского срока он лично заставил страны военного альянса увеличить собственные военные отчисления в общий бюджет по обороне. В результате большая часть потраченных денежных средств были направлены на финансирование регионального кризиса на Украине.

Деньги заходили миллиардами и миллиардами долларов, и НАТО стала намного сильнее. Теперь НАТО потратила значительную часть этих денег на ведение этого ужасного конфликта. Дональд Трамп, глава США

Отвечая на вопрос СМИ о том, видят ли власти США свое будущее в составе Североатлантического военного альянса, Дональд Трамп ответил таким образом, что этот блок должен относиться к Америке "справедливо" и "платить по счетам". Еще раз иностранный политик напомнил аудитории о том, что ранее говорил о нежелании Вашингтона помогать тем странам, финансовыми отчислениями в сферу безопасности которых не доволен.

Трамп внезапно высмеял Вэнса.

Фото и видео: YouTube / LiveNOW from FOX