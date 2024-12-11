Глава США обратил внимание СМИ на рейтинги политика из Киева.

Американский президент, член Республиканской партии Дональд Трамп заявил о низком уровне доверия лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому со стороны украинского населения. Соответствующее мнение лидер Белого дома огласил местным журналистам из телеканала CBS News. Иностранный политик выступил в Овальном кабинете перед СМИ по результатам проведенного с Кремлем телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным. Дополнительно глава страны ответил на вопрос о перспективе территориальных уступок со стороны киевского режима. Дональд Трамп уточнил, что Владимир Зеленский "будет делать то, что считает нужным. Также главе государства задали вопрос, считает ли он опасным исключение лидера Украины из переговорного процесса с Москвой по мирному урегулированию регионального конфликта.

Нет, до тех пор, пока он там, я так не думаю. Но иногда вам приходится проводить выборы. Дональд Трамп, глава США

Трамп заявил, что Украина вряд ли получит обратно свои территории.

Фото и видео: YouTube / CBS News