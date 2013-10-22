Трамп заявил, что выиграл выборы для мести своим врагам

Глава Белого дома отметил, что его политические противники сфальсифицировали результаты выборов в 2020 году.

Президент США Дональд Трамп заявил, что выиграл президентские выборы для мести своим врагам. Об этом он рассказал на заседании попечительского совета Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне.

Американский лидер отметил, что его политические противники сфальсифицировали результаты выборов в 2020 году. Он подчеркнул, что это стало для него мотивацией снова баллотироваться на пост главы Белого дома.

Если бы они оставили нас в покое, не жульничали на выборах и не подтасовывали их, я бы сейчас был на пенсии. С удовольствием занимался бы чем-нибудь другим. Дональд Трамп, президент США

Ранее Трамп ответил на вопрос о возможной встрече с Путиным.

Видео: YouTube / Forbes Breaking News