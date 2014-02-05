Трамп заявил, что проблему соблюдения остановки огня в Черном море решат

Глава США рассказал о том, кто будет мониторить соблюдение условий в регионе Черного моря.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп выразил уверенность в том, что проблема мониторинга соблюдения режима прекращения огня в акватории Черного моря может быть урегулирована. Соответствующее заявление лидер Белого дома сделал местным журналистам во время общения с ними в рабочем кабинете вашингтонской администрации. Иностранный политик указал, что по данному вопросу будут привлечены силы третьих стран. Однако глава США не ответил дополнительно на вопрос СМИ о том, какие именно государства будут задействованы в процессе.

К этому привлечены другие страны. И они очень вовлечены в этот процесс. Это будет урегулировано. Мы урегулируем это. И нам помогают и другие страны тоже. Дональд Трамп, глава США

Ранее Кремль выпустил заявление по итогам экспертных консультаций с Вашингтоном. В частности, в нем говорится о договоренности РФ и США продолжать работу по достижению прочного и продолжительного мира.

Трамп прокомментировал информацию о чате Белого дома с обсуждением ударов по хуситам.

Фото и видео: YouTube / Sky News