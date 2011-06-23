Трамп прокомментировал информацию о чате Белого дома с обсуждением ударов по хуситам

Глава США полагает, что журнал скоро "закроется".

Американский президент-республиканец Дональд Трамп рассказал журналистам на брифинге в Белом доме о том, что он лично ничего не знает о публикации местного издания The Atlantic, в которой редактор утверждает о том, что высокопоставленные представители из вашингтонской администрации случайно включили его в секретный групповой чат для обсуждения ударов по йеменским хуситам. Иностранный политик добавил, что не является фанатом журнала, а также добавил, что "впервые слышит об этой истории".

Напомним, что представитель The The Atlantic Джеффри Голдберг рассказал, что высокопоставленные представители администрации США ошибочно добавили его в локальный правительственный чат с участием государственного секретаря Марко Рубио и шефом Пентагона Питом Хегсетом. В рамках группы шло обсуждение ракетных ударов по позициям хуситов в Йемене. Журналист заметил, что изначально 11 марта он получил сообщение в мессенджере Signal от пользователя, который представился Майклом Уолтцем и назвал себя советником Белого дома по вопросам национальной безопасности.

Трамп подписал указ о закрытии Минобразования США.

Фото и видео: YouTube / Fox News