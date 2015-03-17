Трамп подписал указ о закрытии Минобразования США

Глава США указал, что ведомство лишь создает для страны бюрократическую проблему.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп поручил передать должностные полномочия федерального министерства по образованию властям штатов и местным сообществам при обеспечении эффективном и бесперебойном предоставлении услуг, программ и льгот. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления в Белом доме. Иностранный политик пояснил аудитории, что эксперимент по государственному контролю за образованием "провалился", а профильное ведомство создает лишнюю бюрократию в США. Лидер страны дал поручение министру Линде Макмахон предпринять "все необходимые шаги" для закрытия ведомства.

Эксперимент явно провалился. <...> Министерство образования укрепило образовательную бюрократию и попыталось убедить Америку в том, что федеральный контроль над образованием полезен. документ Белого дома

Трамп показал красную кнопку в Овальном кабинете и нажал на нее.

Фото и видео: YouTube / The White House