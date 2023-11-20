Трамп заявил, что при его желании глава ФРС "очень быстро" покинет пост

Глава СШа недоволен медлительностью работы Джерома Пауэлла.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп заявил, что при его желании глава Федеральной резервной службы (ФРС), выполняющей функции Центрального банка страны, Джером Пауэлл "очень быстро" покинет должностной пост. Соответствующее заявление глава государства сделал в Белом доме во время принятия в гостях итальянского премьер-министра Джорджи Мелони. Иностранный политик подчеркнул, что он считает необходимым, чтобы государственный финансовый регулятор снизил учетную ставку.

Он уйдет. Если я попрошу его, он уйдет оттуда. Не думаю, что он справляется со своей работой. Он запаздывает, действует всегда слишком поздно. Немного медлит, и я им недоволен. И я дал ему это понять... Я думаю, что в какой-то момент он сделает это, на него будет оказано сильное политическое давление. Дональд Трамп, глава США

Руководитель вашингтонской администрации пояснил журналистам, присутствовавшим на встрече, что он читает необходимым понизить учетную ставку. Так как европейский регион смог это сделать, то сейчас ситуация ставит США в невыгодное положение перед коллективным Брюсселем.

Трамп полагает, что заключит с КНР сделку в течение трех-четырех недель.

Фото и видео: YouTube / Diario AS