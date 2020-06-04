Дональд Трамп заявил, что не думал о введении санкций против Китая из-за Гонконга. Об этом американский президент заявил во время общения журналистами на телеканале Newsmax TV. Политик добавил, что не рассматривает введение ограничений против КНР из-за статуса Гонконга. Трамп добавил, что санкции не будут введены лично против председателя КНР Си Цзиньпина.
Я не думал об этом
Дональд Трамп, президент США
Напомним, что ранее стало известно о том, что антиправительственные силы Гонконга и западные страны оказались недовольны законопроектом Китая о национальной безопасности. В этом документе оппоненты увидели стремление КНР ужесточить контроль над автономией Гонконга. Трамп грозил Китаю применением санкций и отзывом специального статуса Гонконга. В Китае заявили, что вопрос является внутренним делом страны и потребовал не вмешиваться другие государства в процесс.
Китай пригрозил США ответными мерами на вмешательство в дела Гонконга.
Видео: Youtube/ Newsmax TV
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