На повестке дня Трампа не стоит введение санкций против КНР и Си Цзиньпина.

Дональд Трамп заявил, что не думал о введении санкций против Китая из-за Гонконга. Об этом американский президент заявил во время общения журналистами на телеканале Newsmax TV. Политик добавил, что не рассматривает введение ограничений против КНР из-за статуса Гонконга. Трамп добавил, что санкции не будут введены лично против председателя КНР Си Цзиньпина.

Я не думал об этом Дональд Трамп, президент США

Напомним, что ранее стало известно о том, что антиправительственные силы Гонконга и западные страны оказались недовольны законопроектом Китая о национальной безопасности. В этом документе оппоненты увидели стремление КНР ужесточить контроль над автономией Гонконга. Трамп грозил Китаю применением санкций и отзывом специального статуса Гонконга. В Китае заявили, что вопрос является внутренним делом страны и потребовал не вмешиваться другие государства в процесс.

Китай пригрозил США ответными мерами на вмешательство в дела Гонконга.

Видео: Youtube/ Newsmax TV