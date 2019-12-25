Американский лидер объяснил, что у людей должна остаться свобода слова.

Дональд Трамп вступился за "расистский" флаг Конфедеративных Штатов Америки. Об этом политик рассказал в эфире американского телеканала CBS. Политик объяснил зрителям, что демонстрация боевого знамени флага конфедератом можно отнести к вопросу свободы слова.

Я знаю людей, которые любят флаг конфедератов, и они не думают при этом о рабстве. Я просто считаю, что это свобода слова: будь то флаг конфедератов, или Black Lives Matter, или что угодно еще, о чем люди хотят говорить Дональд Трамп, президент США

В июне губернатор штата Миссисипи Тейт Ривз заявил о намерении поменять флаг штата, который содержит символику Конфедерации.

Напомним, что США разделилась на представителей Севера и Юга во время гражданской войны 1861-1865 годов. Конфедераты представляли рабовладельческий Юг.

Дональд Трамп назвал причину создания Евросоюза.