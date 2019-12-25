Трамп вступился за оказавшегося на грани ареста Илона Маска

Он призвал властей Калифорнии дать разрешение Tesla возобновить производство.

Дональд Трамп вступился за оказавшегося на грани ареста миллиардера Илона Маска. Об этом президент США написал в собственном аккаунте в Twitter. Политик потребовал от властей штата Калифорния позволить восстановить работу предприятий Tesla. Ранее деятельность заводов была остановлена из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса.

Напомним, что бизнесмен принял решение открыть завод вопреки постановлению властей. На данный момент Tesla. запустила предприятие во Фримонте. На нем рабочие собирают электромобили. Илон Маск попросил чиновников в случае необходимости арестовать только его, а не сотрудников завода. Миллиардер напомнил, что Калифорния позволила остальным производителям автомобилей восстановить производство. Однако это постановление по неизвестным для Маска причинам не коснулось компании Tesla.

Илон Маск обругал бывшего американского министра на русском языке.



