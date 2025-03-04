Трамп высказался о будущем сделки с Украиной после ссоры с Зеленским

Глава США не считает, что Киев и Вашингтон не смогут подписать сделку по редкоземельным металлам.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп опроверг информацию о том, что сделка по минеральным ресурсам с Украиной после скандала с его коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме исключена. Соответствующее заявление политик сделал в Овальном кабинете в Вашингтоне. Он отреагировал на вопрос СМИ о том, мертво ли соглашение по редкоземельным металлам. Политик добавил, что, если кто-то не хочет заключать договоренности о полезных ископаемых, то не останется у власти надолго. Лидер США пообещал рассказать о будущем сделки по ресурсам с Украиной во вторник, 4 марта.

Я так не думаю… это очень важно для нас. <…> Я просто думаю, что он должен быть более благодарным. Дональд Трамп, глава США

Напомним, что двусторонние Трампа и Зеленского в Вашингтоне 28 февраля закончились ссорой, так как американский лидер упрекнул украинского коллегу в неуважении и отсутствии благодарности к Белому доме. Президент-республиканец раскритиковал высокопоставленного гостя за отказ от режима прекращения огня, заявив, что без США у киевского режима "нет сильных карт". Затем Зеленского попросили покинуть Белый дом, отменив последующую за рабочем встречей пресс-конференцию для журналистов и официальное подписание сделки по редкоземельным металлам.

Трамп: договоренность по Украине будет достигнута скоро или ее вообще не будет.

Фото и видео: YouTube / Defense Now